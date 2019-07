Decoro urbano e ripristino delle pensiline dei bus L'esempio di buona amministrazione arriva da Grottaminarda

Completati i lavori alle Pensiline in piazzale San Pio. Finalmente i tanti viaggiatori che fanno riferimento al Capolinea bus di Grottaminarda avranno nuovamente un riparo dal sole e dalla pioggia dove attendere comadamente seduti l'arrivo del pullman.

L'intervento di ristrutturazione costato 9.500 euro, ha interessato non soltanto la copertura in lastre di policarbonato, ma anche la struttura portante in acciaio che è stata ripresa e le pareti in mattoncini, ridipinte. Tra l'altro per poter effettuare i lavori nel massino rispetto delle normative così come previsto dal Piano Sicurezza è stato necessaio installare un'importante impalcatura.

"Da cittadina ospitale quale è Grottaminarda – afferma l'Assessore all'urbanistica ed ai trasporti, Michele Cappuccio – è importante che accolga i viaggiatori con un arredo urbano adeguato e funzionale. Tra l'altro negli ultimi anni abbiamo autorizzato diverse nuove Autolinelie di bus a fare tappa a Grottaminarda, sempre nella logica di aumentare l'offerta di servizi ed attrarre persone.

Da tempo l'Amministrazione aveva in progetto la risistemazione delle pensiline danneggiate in più occasioni dal vento forte, ma visto che la cifra necessaria non era da poco, ha atteso di poter reperire i fondi per poter effettuare un intervento complessivo.

Ora l'auspicio è che le due strutture vegano utilizzite al meglio, rispettate, nello spirito del viver civile perchè fanno parte del patrimonio comune".