Finalmente area Zes in Valle Caudina: la lotta paga La nota dei sindaci di Cervinara e San Martino Valle Caudina

Con nota del 2 maggio 2019, il sindaco di Cervinara Filuccio Tangredi, ed il Sindaco di San Martino Valle Caudina Pasquale Pisano, hanno formulato richiesto alla Regione Campania ed alla Asi Avellino, di inserire l’area industriale Asi “Valle Caudina” all’interno dell’area Zes Campania. Tale problematica fù evidenziata da diversi imprenditori dell’area Asi di Cervinara.

Finalmente in data 24 luglio il comitato direttivo dell’Asi con delibera,ha aprovatouno schema di “Protocollo di Intesa per o sviluppo” da sottoscrivere tra la stessao Asi, il Comune di Cervinara e la Regione Campania.

Tale Protocollo si sottoscriverà alla presenza del presidente della giunta regionale De Luca in data 5 settembre. Tra le finalità del Protocollo di Intesa per lo sviluppo, c‘è, in coerenza con la programmazione regionale, il rilancio degli agglomerati industriali del consorzio Asi di Avellino nonché delle aree industriali presenti nei comuni della Provincia, e di alcuni Pip che, sebbene non inclusi nella Zes Campania, possono avvantaggiarsi sinergicamente del percorso attuativo della stessa Zes Campania, nell’ottica della semplificazione dei procedimenti, il tutto per garantire la realizzazione in tempi certi, dei progetti di investimento nelle aree industriali e l’assistenza degli investitori.

Gli imprenditori presenti quindi nell’area Asi di Cervinara, e quelli che si insedieranno, potranno usufruire degli incentivi e dei benefici legati alle aree Zes Campania.