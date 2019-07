Commozione per il pensionamento del luogotenente Palumbo Tommaso Mario Palumbo, il vigile urbano amato dalla gente, lascia

Ultimo giorno di lavoro prima del meritato pensionamento per il luogotenente Tommaso Mario Palumbo. Momenti di grande commozione presso il Comando di Polizia Municipale e presso Palazzo di Città quando Palumbo è passato, prima di timbrare il cartellino e smettere la divisa, a salutare e a stringere la mano a tutti: colleghi, impiegati, amministratori, in primis al Sindaco Cobino che non ha nascosto la sua emozione.

Non un incontro ufficiale, ma un saluto spontaneo. Classe 1955, 41 anni di onorata carriera nei Vigili Urbani al servizio della Comunità di Grottaminarda per il Luogotenente Palumbo. “Un servizio – affermano gli Amministratori - svolto con discrezione, con umanità, ma allo stesso tempo con la fermezza e l'autorevolezza che il ruolo impone, mostrando grande senso di appartenenza oltre che del dovere, senza mai una lamentazione ma con spirito di sacrificio ed elasticità rispetto anche al mutare dei tempi e quindi alle diverse esigenze del territorio.

Ha reso onore al posto che ha occupato ed ora al Luogotenente Palumbo giunga un ringraziamento corale e l'augurio di un sereno pensionamento”. Un grande “grazie” gli è stato rivolto anche da suoi colleghi del Comando di Polizia Municipale, per il notevole contributo in termini di impegno, esempio, esperienza. “Un pezzo di storia della municipale grottese”.