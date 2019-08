Torna a casa con la febbre, si sente male e muore Grottaminarda con il cuore a pezzi per la morte di Gerardo

Torna a casa con febbre e mal di pancia, si sente male e, dopo essere stato trasportato in ospedale, muore. E’ la fine assurda di Gerardo M, un 23enne di Grottaminarda. Una tragedia.

Era appena rientrato dal lavoro, quando ha accusato un malore in casa. Onesto lavoratore, orfano di madre sin da piccolo, famiglia semplice, umile, e molto stimata in paese. Scene strazianti davanti alla sala mortuaria dell’ospedale Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino, dove attualmente giace la salma del giovane in attesa delle decisioni della magistratura che indaga sull’accaduto, per stabilire le cause esatte del decesso.

La famiglia vuole vederci chiaro. Con ogni probabilità nelle prossime ore potrebbe essere disposta l’autopsia.

Commoventi i messaggi su facebook, cosi il fratello Domenico: "Solo questo ho trovato stanotte alle 3 quando sono salito da te .....ti amo fratellino mio abbraccia la Mamma come solo tu sapevi fare e digli che non sarebbe dovuta andare così. Digli che è finito tutto troppo presto mi lasci qui pure tu per tutto l'amore che mi hai dato quando eri qui e per quello che avresti dovuto ancora darmi. Ciao cuore mio in un modo o nell'altro riuscirò a parlarti ancora. Tutti ora siamo un po' più soli qui, a distanza era troppo lunga e non sono riuscito ad arrivare prima ma tu sai che nn vi ho mai lasciati."

E la compagna Erika: "Amore mio non riesco ancora a credere che non ci sei più, non è possibile eri la mia roccia, la mia vita, non riesco a credere che non tornerai più che non potrò più stringerti a me, che non sentirò più la tua voce non è possibile vita mia... Ti amo amore mio."