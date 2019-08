Frigento, il Sindaco Ciullo ringrazia la Provincia di Avellino Interventi di messa in sicurezza della Sp 76

Si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza dell’Sp 76 che attraversa Frigento. Gli interventi di rifacimento del manto stradale, predisposti dalla Provincia di Avellino, hanno avuto una durata di tre giorni (dal29al 31 luglio) e si sono conclusi nei tempi prestabiliti.

“Voglio ringraziare il Presidente Domenico Biancardi e il consigliere provinciale delegato alla viabilità Franco Di Cecilia per l’attenzione dimostrata nei confronti del nostro territorio – ha dichiarato il Sindaco Carmine Ciullo – nonché i responsabili del progetto, l’ingegnere Antonio Marro, il geometra Paolo Guerriero e il geometra Carmine della Sala, per aver seguito i lavori che hanno rispettato i tempi predisposti.

Si è trattato – ha proseguito il primo cittadino frigentino – di un intervento anche abbastanza invasivo, visto che la messa in sicurezza della Sp 76 ha riguardato una strada che attraversa dei punti nevralgici del nostro paese, a partire dall’incrocio dell’istituto G. Della Valle fino all’incrocio di via Palatucci-San Rocco. Voglio oltretutto ringraziare i cittadini e i residenti della nostra comunità – ha concluso il Sindaco Ciullo –che hanno dovuto subire qualche disagio in termini di viabilità, per consentire la riuscita e la finalizzazione dei lavori”.