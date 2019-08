L’Ente Parco Regionale del Partenio non va in ferie Attività di tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico

L’Ente Parco Regionale del Partenio non va in ferie ed anche questo mese di agosto prosegue con le attività di tutela e valorizzazione del suo straordinario patrimonio naturalistico.

Dopo il notevole riscontro positivo avuto con l ’iniziativa ecologica “Accendiamo i riflettori” svoltasi nelle giornate del 28-29-30 giugno u.s., grazie alla partecipazione ditanti volontari delle diverse Associazioni territoriali locali che sono state coinvolte nella pulizia di alcune aree naturalistiche ricadenti nei territori di Mercogliano ed Ospedaletto d’Alpinolo, il Presidente Francesco Iovino terrà una conferenza stampa per mercoledì 7 agosto,alle ore 10.30, presso la sededel Parco, a Summonte, per illustrare le attività in essere e quelle che si metteranno in atto grazie anche alla nuova convenzione siglata con l’Associazione Guardie volontarie ambientali Ekoclub.

Sarà questa l’occasione poi per presentare alla stampa anche il nuovo progetto “Dona un albero al tuo Parco”, un’iniziativa che coinvolgerà cittadini, associazioni, attività commerciali, enti ed istituzioni varie.

«Tutelare il patrimonio boschivo dell’area naturale protetta del Partenio e promuoverne la sua tutela e valorizzazione – afferma Iovino - diventa una necessità ancora più forte in questo periodo dell’anno in cui è maggiore l’affluenza dei suoi frequentatori e come obiettivo primario l’Ente si pone di prevenire fenomeni ed eventi dannosi per la flora e la fauna, incrementando allo stesso tempo la biodiversità, soprattutto lì dove ce n’è più bisogno».