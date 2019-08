In bici dall'Emilia Romagna all'Irpinia Un sogno nel cassetto di tre "pazzi" dello sport

Si definiscono tre pazzi dello sport, Pasquale Giorgione, Niccolò Di Lillo e Angelo Melito. Il primo è di Grottaminarda mentre gli altri due, di Ariano Irpino. Vivono da alcuni anni in Emilia Romagna, precisamente a Misano Adriatico ma non hanno mai smesso di amare la loro terra, da sempre nel cuore. Da qui la singolare e affascinante sfida, paragonabile ad un gesto di amore verso le proprie radici e affetti.

Il prossimo 9 agosto partiranno in bici per raggiungere la loro amata Irpinia. Un sogno non più nel cassetto per i tre avventurieri che si avvia a diventare realtà.

"Più di 24 anni fa la nostra prima passione, il podismo - ci dice Pasquale - io e Niccolò corriamo con il Misano podismo mentre Angelo corre con osteria del podismo. Ognuno di noi ha partecipato a maratone o mezze maratone ma ci piace anche andare in bici. Questo che sta per realizzarsi è un grande sogno. Ritornare nella bella terra irpina, della Valle Ufita.

Partiremo il 9 agosto facendo tre tappe, la prima è di circa 180 Km con destinazione San Benedetto del Tronto, la seconda tappa a Campomarino sempre facendo 180 km e la terza tappa arriveremo a casa però con destinazione Flumeri.

Ne approfitto per ringraziare di cuore il nostro sponsor, il negozio di parrucchiere "belli capelli" di Antonietta Salza in via Roma. Ci ha aiutato in questa grande avventura e all'arrivo provvederà ad offrirci un bel ristoro finale."

Dunque non resta che attendere il grande giorno, domenica 11 agosto per abbracciare i tre pazzi dello sport. E la comunità flumerese, da sempre accogliente e cordiale, siamo certi, che non farà mancare il suo calore a partire dal sindaco Angelo Antonio Lanza.