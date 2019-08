Biodigestore a Chianche, Morano: fa rabbrividire "Al fianco dei cittadini per fermare questo ennesimo schiaffo al nostro territorio"

"L’idea che il Biodigestore di Chianche possa davvero essere realizzato, contro ogni logica ed ogni ragionevolezza, fa veramente rabbrividire." Lo afferma in una nota il segretario provinciale della Lega Sabino Morano.

"Da subito denunciammo questo scempio, che un’amministrazione che si crede proprietaria più che rappresentante del proprio territorio, stava ponendo in essere, sfruttando la maldestra ed approssimativa politica di gestione dei rifiuti del Governatore De Luca, al centro dell’area docg del Greco di Tufo.

In occasione delle elezioni amministrative nel comune di Chianche del 2017 provocatoriamente presentai anche una “lista civetta” recante il contrassegno “No al Biodigestore” per accendere i riflettori su questa paradossale vicenda.

Sempre più sconvolgente risulta essere a tal proposito il "silenzio assordante" della deputazione regionale irpina. Oggi come in passato siamo al fianco dei cittadini per fermare questo ennesimo schiaffo al nostro territorio."