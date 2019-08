Un combattente dal cuore buono che donava serenità sui muri Ciao Walter Molli, grazie per i tuoi messaggi di pace e libertà che hai lasciato

In lutto il mondo dei murales. E' morto alla giovanissima età di 35 anni, stroncato purtroppo da un male di quelli che non lasciano scampo, Walter Molli, artista straordinario di Marigliano in provincia di Napoli, conosciuto e apprezzato ovunque.

Ha avuto legami stretti con l'associazione Willoke di Ariano Irpino e la comunità di Monteleone di Puglia, dove è stato anche insignito del premio per la pace 2017 dal Comune. Qui in modo particolare sono stati realizzati disegni sulle pareti degli edifici del paese dedicati a pace e libertà. In lutto la locale Pro Loco.

Il dolore di Massimiliano Alberico Grasso, assessore al decoro urbano del Comune di Ariano Irpino, che con l'associazione Willoke, ha condiviso diversi progetti importanti insieme a Walter Molli ed altri famosi artisti.

"Oggi la Street art non perde solo un artista, perde un uomo. Uno di quelli veri nonostante la giovane eta'. Perde un amico, quello gentile, garbato, ironico che si lascia andare solo a sera,quando il sole smette di battere sui muri roventi. Una birra ghiacciata, l'ora tarda.. e diventi un fratello. Un Bro... per quelli che hanno avuto la fortuna di incontrarti.

Un combattente dal cuore buono, puro, limpido, indipendente a tratti spigoloso. Incazzato con la vita, donavi serenità al tutto intorno. Agli studenti che ti chiamavano prufessò, alle ragazze che volevano conoscerti, agli artisti che chiedevano un consiglio... Non ti sei mai risparmiato. Mai!!! Mi hai contattato solo qualche giorno fa, prima di ferragosto, avevamo promesso di rivederci a breve, non ci siamo riusciti. Voglio ricordarti cosi, con quel sorriso sornione..il fratello di tutti!! Buon viaggio amico mio. Ciao Walter."