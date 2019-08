C'è una ricompensa di 500 euro per chi ritroverà Rocki Un cane misteriosamente scomparso a Grottaminarda e una famiglia in pena

Una famiglia disperata, che non si da pace ed è pronta a tutto, pur di riabbracciare Rocki. Un cane di taglia media, scomparso misteriosamente dall’abitazione dei suoi proprietari, residenti a Roma e giunti in vacanza a Grottaminarda alla contrada Tuoppolo. Stefania Nocera, ha chiamato la Polizia e la sua storia d’amore è stata subito presa a cuore dal vice questore Maria Felicia Salerno.

“Faremo il possibile, per riportarlo a casa, contiamo sulla collaborazione da parte di tutti. Abbiamo attivato tutti i canali di ricerca possibili.”

Gli agenti hanno setacciato la zona e raccolto qualche informazione dai residenti. Rocki forse è scappato, non si sa in quale direzione, spaventato dai fuochi durante il festone di Grottaminarda. Non conoscendo la zona, è probabile che dopo essersi allontanato per diversi chilometri, abbia perso l’orientamento. La speranza di tutti, è che qualcuno nel frattempo, lo abbia preso in cura e che sia al riparo dalla strada.

“Chi riporterà a casa il nostro piccolo, sarà ricompensato di 500 euro. Per noi è un membro della famiglia, siamo addolorati, ci manca tanto. La speranza è che sia in buone mani e possa presto ritornare da noi. Lo speriamo tanto. L’appello è rivolto a chi in buona fede, pensando che sia stato forse abbandonato, gli ha offerto ospitalità, come è giusto che sia. Se così fosse, non possiamo fare altro che ringraziare questa persona, con la quale saremo riconoscenti a vita.”

Ha viaggiato e conosciuto varie località italiane, Bologna, Firenze ed altre città Roki, le sue ultime tappe, la Calabria e il Cilento prima di arrivare a Grottaminarda, dove purtroppo è scomparso nel nulla.

“Lo avevamo lasciato comodamente sul divano, la mattina del 18 agosto. Il tempo di andare a fare la spesa, di recarsi al cimitero a far visita a mio padre – ci dice Stefania Nocera - e al rientro in casa, non lo abbiamo più trovato. Da allora non abbiamo avuto più notizie di lui.”

Sta di fatto e questo è un dato inquietante che negli ultimi tempi, troppi cani, sono scomparsi nel nulla, nel territorio di Grottaminarda, tra cui uno addirittura paralizzato. Una vicenda sulla quale ora le forze dell’ordine stanno cercando di fare piena luce.