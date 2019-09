Calitri, salute e istruzione: la prevenzione a scuola Una lodevole iniziativa che va oltre i consueti convegni

Ad inizio del nuovo anno scolastico, facendo il bilancio di quanto è stato fatto alla vigilia della progettazione di nuove attività, i docenti dell’I.I.S. “Maffucci” di Calitri vogliono ricordare una lodevole iniziativa, che ha avuto luogo presso il loro Istituto, fortemente voluta dal dirigente Gerardo Vespucci, volta a tutelare e salvaguardare la salute degli alunni.

Questa volta non si è trattato solo di promuovere conferenze o convegni e altre attività, sempre essenziali in un processo di informazione su rischi e patologie che possono minare la salute dei cittadini, ma sono state effettuate delle vere e proprie visite specialistiche, offerte gratuitamente presso la scuola, alle ragazze e ai ragazzi che volentieri hanno aderito all’iniziativa. Il tutto è stato possibile grazie al prezioso aiuto e alla gentile disponibilità dell’Apom Associazione Medici Pensionati Ospedalieri Moscati di Avellino, nelle persone del Presidente Carmine Pacifico, urologo, e del Vice Presidente Antonio Areopagita, pneumologo, che nei mesi di marzo e maggio 2019, con i medici Michele De Simone, ortopedico, Carmine Nevola, neurologo, e Antonio Ciampi, cardiologo, hanno visitato gratuitamente 78 alunni che ne hanno fatto richiesta.

L’Istituto Maffucci ringrazia caldamente l’Apom di Avellino e i medici, per la loro generosità e professionalità, ricordando che “mens sana in corpore sano” è una massima valida in tutti i tempi, e che la scuola può essere d’aiuto concretamente nella prevenzione e nella lotta alle malattie, nella esigenza di avere cura di se stessi e di volersi bene, tutelando la propria salute e quella degli altri.