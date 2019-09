Summonte borgo festival 2019. Ecco il programma "Borghi in viaggio, la rete dei piccoli e belli."

Summonte borgo festival 2019. Conto alla rovescia e grande attesa per l'evento in programma il prossimo 13 e 14 settembre. "Borghi in viaggio, la rete dei piccoli e belli."

Ecco il programma:

VENERDI’ 13 SETTEMBRE 2019: ore 14.00 Escursione all’Eremo di San Silvestro (A cura di Irpiniatrekking) Ritrovo presso Info-point comunale. Ore 16.00 visite guidate a Summonte uno dei “Borghi più belli d’Italia”. Borgo, Torre Angioina, Museo Civico, Chiesa Madre, Percorso Ambientale. Ore 19.30 - Interventi Musicali nel Borgoa cura del Conservatorio di Musical San Pietro a Majella (Na). Ore 21.00 – Arco San Nicola. Inizio dello Spettacolo di Luci tridimensionalicon videomapping su “I borghi più belli d’Italia”della Campania. Ore 20.30 Piazza Matarazzo spettacolo “Arcani Incanti” con danza aerea a cura del Piccolo Nuovo Teatro. Ore 22.00 - Piazza De Vito spettacolo teatrale “Il Castello” con ROSARIA DE CICCO

SABATO 14 SETTEMBRE 2019: ore 09.00 escursione Summonte Campo San Giovanni (A cura di Irpiniatrekking). Ritrovo presso Info-point comunale. Ore 16.00 - Visite guidate a Summonte uno dei “Borghi più belli d’Italia”. Borgo, Torre Angioina, Museo Civico di interesse regionale, Chiesa Madre. Ore 18.00 - Dibattito Piazza De Vito. Borghi in viaggio, Confronto tra le eccellenze territoriali con i Sindaci de “I Borghi più Belli d’Italia”. Modera giornalista Rai, conclude Vincenzo De Luca Presidente Regione Campania). Ore 21.00 Arco San Nicola spettacolo di Luci tridimensionalicon videomapping su “I borghi più belli d’Italia”. Ore 21.00 -Piazza Matarazzo Spettacolo “Arcani Incanti”con danza aereaa cura del Piccolo Nuovo Teatro. Ore 22.00 - Piazza De Vito Concerto di Edoardo Bennato.