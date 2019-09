Prevenzione e rallentamento dei segni del tempo Due settimane di prevenzione anche in Irpinia

A ciascuno i suoi antiage. Due settimane dedicate alla prevenzione e al rallentamento dei segni del tempo.

Ritorna nella rete delle farmacie specializzate di Farmacisti Preparatori l'occasione per ricevere consulenze personalizzate gratuite sui percorsi antiaging.

Nella rete delle oltre 600 farmacie specializzate di tutta Italia il periodo dal 9 al 22 settembre sarà nuovamente dedicato al tema dell’antiaging. Si tratta di un’iniziativa pensata per aiutare i cittadini a individuare il percorso più adatto per prevenire e rallentare i segni del tempo.



“Sono numerosi i fattori che contribuiscono alla comparsa dei segni dell’invecchiamento: non solo l’inevitabile trascorrere degli anni, ma anche l’inquinamento, la fotoesposizione, lo stile di vita, l’alimentazione scorretta e molto altro ancora” spiega Paolo Borgarelli, amministratore nazionale delle farmacie specializzate.



Nel corso dell’iniziativa i farmacisti saranno a disposizione delle persone per fornire delle risposte concrete, affidabili e su misura a questa esigenza molto sentita, offrendo anche dei focus specifici su tematiche come il legame tra invecchiamento ed esposizione al sole e l'importanza della fotoprotezione non solo in vacanza ma anche in città e durante tutti i mesi dell'anno.



“Il fenomeno del foto invecchiamento è dovuto principalmente all’effetto dei raggi UVA, - prosegue il Dottor Borgarelli – che penetrando negli strati più profondi della pelle, causano una iperproduzione di radicali liberi. Questo attiva la degradazione delle principali strutture della pelle: collagene ed elastina”.



I segni dell’invecchiamento si manifestano in modi differenti e con un’entità diversa da individuo a individuo: rughe d’espressione più o meno profonde, macchie cutanee, assottigliamento della pelle, perdita di tonicità, ma anche diradamento e perdita della lucidità dei capelli. Ecco perché diventa importante ricevere dei consigli che rappresentino una soluzione personalizzata e formulata sulle singole esigenze.

Le farmacie aderenti all'iniziativa in provincia di Avellino sono: Farmacia Centrale - Via Piazza, 3/5 - Atripalda, Farmacia Russomanno - Via Roma, 25 - Caposele

Le Farmacie Specializzate hanno scelto di evolvere il loro ruolo di Farmacisti Preparatori, proponendo un progetto ampio e innovativo, per un livello più alto di servizio, di preparazione e di competenza. Nascono così le Farmacie Specializzate. Specializzate per migliorare sempre la capacità di comprensione delle diverse esigenze. Specializzate nel fornire servizi utili, frutto di una formazione approfondita.

Specializzate nel dare i migliori consigli attraverso le nostre reali esperienze.