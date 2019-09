A Grottaminarda il battesimo della sella Parco Molinello, in campo i cavalieri del tricolle

L'Associazione "Cavalieri del Tricolle" ha scelto la splendida location di Parco Molinello a Grottaminarda per una sua nuova iniziativa: il Battesimo della Sella.

L'appuntamento è per domani, domenica 15 settembre, a partire dalle ore 9,00. I Cavalieri daranno la possibilità, a titolo assolutamente gratuito, a tutti i bambini di interagire con cavalli e pony e per chi lo desidera di provare l'emozione della prima cavalcata.

Il tutto sarà svolto in sicurezza per le persone e gli animali. Il Comune di Grottaminarda ha subito conferito il proprio patrocinio alla manifestazione.

Il vicesindaco, Marcantonio Spera, invita le famiglie a cogliere questa particolare occasione: "Sin dall'antichità il cavallo è considerato terapeutico per l'uomo dunque è importante per i bambini avere un primo approccio che poi potrebbe trasformarsi in una passione da coltivare – afferma il delegato alla sanità ed all'ambiente – Siamo molto felici della scelta di Parco Molinello da parte dei Cavalieri del Tricolle e li ringraziamo. Credo sia raro avere così a portata di mano, nel cuore della cittadina, un'area verde così vasta e così bella, dove ossigenarsi, passeggiare, fare un picnic grazie all'area attrezzata e, perchè no andare anche a cavallo. Siamo orgogliosi del nostro patrimonio paesaggistico.

Abbiamo aperto il parco al pubblico nel mese di maggio ed il percorso naturalistico è stato molto apprezzato. È necessario però da parte di tutti un grande impegno nel preservarlo e mantenerlo sempre nel decoro."