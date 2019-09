Tecnici federali spagnoli alla ricerca di nuovi talenti Evento sportivo importante a Grottaminarda

Domani, domenica 15 settembre approda a Grottaminarda un importante progetto sportivo dedicato a ragazze e ragazzi tra i 5 ed i 16 anni, una grande opportunità di crescita per loro dal punto di vista tecnico sportivo.

Dalla Spagna sono arrivati, per tenere corsi e selezioni, alcuni tecnici federali: gli allenatori ufficiali della RC Celta Vigo, quotata società a livello internazionale che adotta metodologie sportive all'avanguardia. Si tratta di Marcos Alonzo, Jorge Rodriguez e l'interprete Candy Lopez, i quali dopo varie tappe, domenica, dalle 9,00 alle 13,00, in collaborazione con "Vomero Aminei", "Minarda Calcio Grotta" ed il Comune di Grottaminarda, saranno presso lo stadio "Romano".

Alle 18,00 poi ci si sposterà presso l'Auditorium Comunale per una conferenza sulla metodologia RC Celta Vigo e per la presentazione del progetto "GDM Academy", (Gioco-Metodologia-Didattica). Sarà consegnata un'interessante brocure dal titolo "Clessidra evolutiva dello Sport" a cura dell'ideatore del progetto, Giancarlo De Meo, con indicazioni, tra le altre cose, per una corretta alimentazione. Una vera e propria guida di promozione sportiva per genitori, allievi, dirigenti, tecnici, istituzioni, per la corretta crescita in età evolutiva.

Dunque promozione dell'attività sportiva, della vita sana, dello sport che aggrega, del sano agonismo, ma anche opportunità per i ragazzi di realizzare un sogno poichè i tecnici spagnoli opereranno una selezione per ogni fascia di età, scegliendo i ragazzi più bravi che poi saranno chiamati in Spagna per fare uno stage.

"L'obiettivo del Comune di Grottaminarda – afferma il delegato allo Sport, Rocco De Luca – è quello affiancarsi sempre più alle migliori attività ed iniziative sportive come in questo caso dove, attraverso l'impegno di Roberto Lanza, responsabile della Scuola Calcio Minarda, possono giungere ai nostri ragazzi importanti input. Metodologie nuove che consentano loro di crescere dal punto di vista tecnico-sportivo. Ben venga poi se, grazie a queste iniziative, emergeranno nuovi, giovani, talenti che potranno portare, in futuro, il nome di Grottaminarda nel mondo".