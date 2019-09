Lioni-Grottaminarda, nuovo annuncio: riavvio lavori ad ottobre La settimana prossima è prevista la firma della bozza del documento tecnico e amministrativo

Le imprese restano scettiche e con i piedi per terra dopo i ripetuti annunci che si sono succeduti finora. Il vero dramma, rispetto alla tanto attesa opera, è che vi sono operai licenziati e famiglie sul lastrico. Tutto il resto al momento restano solo atti sulla carta, che si spera possano diventare realtà.

Stando alle rassicurazioni del consigliere delegato alle infrastrutture della Regione Campania Luca Cascone, ad ottobre i lavori della Lioni-Grottaminarda dovranno necessariamente ripartire.

La settimana prossima è prevista infatti la firma della bozza del documento tecnico e amministrativo. Una sospensione che ha creato danni e disagi notevoli. Dalla "destituzione" del commissario Filippo D'Ambrosio l'opera è piombata nel caos più totale. Si è fatto il punto della situazione alle presenza dei sindaci del territorio, sindacati, imprenditori e cittadini a Villamaina nel corso di un tavolo tecnico fortemente voluto dal sindaco Stefania Di Cicilia, amministratrice che da anni si sta battendo con caparbietà e costanza per far si che quest'opera, in buona parte ricadente su questo territorio, possa giungere al capolinea. Presente all'incontro l'ex parlamentare Luigi Famiglietti anch'egli da sempre in prima linea a sostegno di questa inportante infrastruttura che segnerà il futuro delle aree interne. Presente in rappresentanza del comune di Ariano Irpino, comune nel quale dovrà sorgere la stazione Hirpinia, Gaetano Bevere, profondo conoscitore dell'iter di ques'opera sin dal suo concepimento.