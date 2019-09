Via Rivarano al buio da tre mesi, l'appello dei residenti I cittadini scrivono a sindaci e al prefetto

Via Rivarano da mesi al buio, i cittadini scrivono ai sindaci e al prefetto. «Al sindaco comune di Monteforte Irpino, al sindaco Comune di Mercogliano e al Prefetto: i cittadini residenti a Monteforte Irpino in via Rivarano con la presente intendono segnalare il grave disagio che ormai da mesi vivono quotidianamente.

Infatti, da parecchio tempo, da oltre tre mesi, tutte le lampadine poste nelle palificazioni pubbliche allocate in via Rivarano, lungo il tratto stradale che va dall'incrocio di via Rivarano con la statale SS7bis, 432 (Torelli-Torrette) sino alla confluenza con il torrente Fenestrelle, sono spente, senza intervento alcuno di riparazione. La situazione attuale è, dunque, di estremo disagio e gravemente pericolosa, in quanto lungo tutto il suddetto tratto stradale regna il buio totale.

In particolare, vorremmo porre la Sua attenzione e soprattutto dell’Amministrazione Comunale sull’enorme importanza che assume il servizio dell’illuminazione pubblica nelle strade periferiche, come quella in cui abitiamo. Persino l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con la Deliberazione n, 110 del 19 dicembre 2012, ha qualificato il servizio di illuminazione delle strade comunali come servizio pubblico locale, significando che, in quanto tale, non può essere interrotto, per non incorrere nel reato di “interruzione di pubblico servizio.

Per tutto quanto sopra evidenziato i sottoscritti cittadini chiedono il Suo autorevole intervento affinché venga ripristinato l'esercizio del diritto alla sicurezza della persona attraverso la riattivazione del servizio di illuminazione pubblica nella su menzionata strada pubblica, a garanzia dell’incolumità fisica di ogni singolo cittadino».