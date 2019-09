'Vendemmia day' per una giornata tra la natura e il buon vino Domenica 29 settembre l'evento organizzato dalla Tenuta Ippocrate di Montefredane

I sapori e i profumi dell'uva appena raccolta, il piacere di una giornata all'aria aperta da condividere in famiglia o con gli amici per riscoprire antiche tradizioni. Tutto questo sarà possibile alla 'Tenuta Ippocrate' di Montefredane, in provincia di Avellino che ha organizzato l'evento 'Vendemmia day'.

L'appuntamento è domenica, 29 settembre, in via Bosco Magliano alla località Cappella di Montefredane. La giornata prenderà il via alle ore 10 quando è prevista l'accoglienza degli ospiti. Alle ore 11, invece, inizierà il percorso guidato con degustazione e riconoscimento dei vari vitigni. Sarà così possibile scoprire il Fiano di Avellino Docg, l'Irpinia Aglianico Doc, Irpinia Greco Doc e Irpinia Sciascinoso. Insomma un percorso tra le eccellenze della provincia di Avellino per vivere il piacere della natura scoprendo i segreti alla base del famoso vino Irpino. Ma al piacere di un buon calice di vino non poteva mancare la degustazione dei prodotti tipici irpini in programma alle 13.30.

Una domenica tra buon cibo e vino di qualità allietata da musica live con il gruppo 'Quattro quarti' e tanta animazione per i più piccoli che potranno divertirsi sui gonfiabili giganti che saranno presenti nella 'Tenuta Ipprocate', che ha deciso di festeggiare così uno dei momenti più attesi dell'anno per il comparto vitivinicolo. La vendemmia si trasforma nell'occasione ideale per consentire a grandi e piccini di riscoprire tutto il piacere e il fascino di antichi sapori e tradizioni intramontabili. L'azienda ha inoltre messo a disposizione il numero telefonico 0825/672232 per tutti coloro interessati a prenotare oppure per chi volesse chiedere informazioni sul 'Vendemmia day'.