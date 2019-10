Sportello di ascolto Panacea nel Piano di Zona: pronta la sede Volontari a supporto di anziani, donne, minori e diversamente abili

Assegnata la sede operativa all’associazione Panacea Onlus nel popoloso Rione Piano di Zona di rione, Cardito ad Ariano Irpino. A breve ci sarà l’inaugurazione. Da anni attiva sul territorio l’associazione offrirà un supporto al popoloso quartiere ed interverrà nelle situazioni di disagio supportando anziani, minori, donne, diversamente abili.

Saranno realizzati nell’immediato due progetti uno finanziato dalla Fondazione Banco di Napoli “Mobilita’ assistita per anziani e diversamente abili e l’altro finanziato dai Fondi Otto x mille tavola Valdese alfabetizzazione digitale per anziani “ Ti connetto .....nonni e nuove tecnologie.

Esprime piena soddisfazione Pasqualino Molinario medico volontario dell’associazione da anni impegnato attivamente nell’assistenza alle fasce deboli nel settore sociosanitario.

I circa 50 volontari dell’Associazione, tra cui la veterana Maria Spina Pratola, tra le volontarie più attive di Aroano, conosciuta per la sua opera in tutta Italia, saranno impegnati nelle varie attività a sostegno della popolazione. Sarà creato uno sportello di ascolto, sempre in sinergia con le Istituzioni locali, servizi sociali del Comune, distretto sanitario e consorzio di zona piano sociale A1.