Confronto su ruralità e innovazione ad Ariano In campo Confagricoltura Avellino e Unimpresa Irpinia e Sannio

Confagricoltura Avellino e Unimpresa Irpinia e Sannio, nel quadro delle iniziative della Fiera del Gusto Mediterraneo che si tiene al Centro Fiere Campania di Contrada Casone in Ariano Irpino, hanno promosso ed organizzato per sabato 12 ottobre 2019 il convegno sul tema “Ruralità & Innovazione.

Il ruolo dell’innovazione nella crescita socio-economica delle comunità rurali”. L’incontro è declinato sulle

innovazioni intervenute in campo enologico e della coltivazione della vite da vino e sulle prospettive delle

ricerca in questo settore e non solo.

L’appuntamento per questo confronto è alle ore 11:00 nella sala convegni del Centro Fiere Campania. Saluteranno gli intervenuti ed i relatori il presidente di Confagricoltura Avellino, Angelo Frattolillo, il presidente di Unimpresa Irpinia e Sannio, Ignazio Catauro e il presidente della Camera di Commercio di Avellino, Oreste La Stella.

Seguiranno le relazioni programmate, moderate da Angelo Maglio, agronomo Ais. Prenderà la parola Clizia

Villano, ricercatrice in genetica agraria al Dipartimento di agraria dell’Università degli Studi Federico II di

Napoli che relazionerà sul tema “Dalla vite al vino, l’uso del Dna per la tutela della biodiversità”.

Il secondo intervento è intestato ad Angelita Gambuti professore associato di Enologia presso il

Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi Federico II di Napoli, che illustrerà “I cambiamenti

climatici e il vino nel futuro.”

Infine prenderà la parola Carmine Nardone, presidente della fondazione Futuridea, che parlerà del

“Paesaggio rurale, una risorsa economica per il Sud.” Conclusioni affidate ad Ettore Varricchio, docente di qualità agroalimentari all’Università del Sannio di

Benevento.