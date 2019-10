Ariano, lavori Creta: parziali e necessarie chiusure notturne Ecco quando e dove

I lavori a Creta dove si sta procedendo alla sostituzione della condotta idrica stanno per concludersi. Ma ora per la prosecuzione degli allacciamenti, l'alto calore fa sapere, che a partire dalle ore 22.00 di domani, domenica 13 ottobre e con ogni probabilità per due giorni, si renderà necessaria una sospensione della portata idrica. Ad informaci di tutto ciò è l'assessore del comune di Ariano Irpino Vito De Luca.

La nota dell'Alto Calore: "Causa minore disponibilità di risorsa idrica da sorgenti e pozzi, questa società, per garantire l'approvvigionamento alle utenze servite nelle ore diurne anche in concomitanza della soppressione programmata per la messa in esercizio di un primo tratto della nuova condotta in località Creta, di codesto Comune, si provvederà ad effettuare parziali chiusure notturne.

Pertanto le limitazioni della risorsa idrica fino a nuove disposizioni da parte di questa società, si verificheranno dal giorno 13.10.2019 dalle 22.00 alle 06.00 del giorno successivo nelle sottoelencate zone: Rione Martiri, Rione Cardito, Sp 414, Zona Pip Camporeale, Serralonga. Si invita la popolazione residente a fare un uso corretto della risorsa idrica. "