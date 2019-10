E' morto Angelo Sampietro, il re del ballo e della risata Fulminato da un infarto, soccorsi inutili da parte del 118

Chi non ricorda la sua lunga e appassionata risata, tra gli amici a piazza ferrara, nel suo ex salone o nel cortile di via tribunali in quel suo primo negozio di articoli sportivi con tanto di bianconero per amore della sua adorata Juventus. Un simbolo dell'allegria. Amante del ballo, la sua passione.

All'età di 75 anni anni è venuto a mancare Angelo Sampietro. Un infarto fulminante lo ha strappato all'affetto di tutti, in una serata gioiosa, all'interno di un locale a Mirabella Eclano.

Inutile ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari del 118. Sul posto con immediatezza i carabinieri del nucleo radiomobile di Mirabella Eclano. Vedovo, lascia tre figli, Vittoria Pierluigi e Olga. Funerali domani, martedì 15 ottobre alle 15.30 nel Santuario Madonna di Fatima al Piano di Zona.