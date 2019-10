L'infinita dolcezza di una mamma che ha commosso tutti Guardate cosa è successo a Taverna Vitoli, Camporeale ad Ariano Irpino

Merita un premio Alice, straordinaria mamma, incrocio pastore belga goldon retriever. Frutto del solito abbandono anche lei come tanti, ha partorito ad Ariano Irpino nei pressi del noto agriturismo Taverna Vitoli, a Camporeale lungo la strada che porta a Biogem sette dolcissimi cuccioli. Era destinata al canile, insieme ai piccoli ma, la sua dolcezza ed infinito cuore materno ha commosso anche i vigili urbani Giovanni Spinelli e Fausto Matullo.

E' qui che sono stati portati anche gli altri cinque cuccioli buttati nei cassonetti nei pressi dell'Arena Mennea in località Cannelle.

Messi al corrente della presenza di questa cucciola grazie alla sensibilità di Stefania La Manna, si sono mobilitati per portarli sul luogo. Le foto e le immagini parlano da sole. Alice li ha accolti e subito accuditi. Una storia d'amore e di dolcezza che non appartiene agli uomini. Li ha coccolati e messi in sicurezza.

I proprietari dell'Agriturismo Taverna Vitoli,mostrando grande umanità e amore, hanno offerto stallo e protezione per tutti i cuccioli e mamma Alice. Ha mostrato subito grande disponibilità come sempre Maria Silano, la donna che ha salvato pochi giorni fa tre gattini abbandonati da morte sicura.

Sono piccolissimi e lo svezzamento avverrà non prima del due mesi ma, chiunque potrà aiutarli e già e attivarsi per l'adozione. I cuccioli saranno affidati con regolare chip. Chi vuole può offrire loro una cuccia con recinto in modo da tenerli protetti dalle intemperie e dalla malvagità umana. Sarebbe un gesto di grande civiltà.