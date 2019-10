Ariano, lavori via Matteotti. Ecco il piano traffico Le disposizioni per il mercoledì giorno in cui si svolge il mercato settimanale

L’amministrazione comunale di Ariano Irpino informa che per il mercoledì mattina, in concomitanza con il proseguire dei lavori di sostituzione di reti dei sottoservizi su Via Matteotti, è stato predisposto un piano traffico per permettere lo svolgimento del mercato settimanale, con ordinanza della Polizia Municipale:

Spostamento all’incrocio Via Matteotti - Via Fontananuova della fermata degli autobus fino alle 12,30 (per la salita e la discesa dei passeggeri).

Sosta vietata su entrambi i lati di Via Fontananuova (tratto compreso fino al panificio Masuccio), obbligo di percorrenza degli autobus in transito da Via Fontananuova/Via Matteotti, per Via Matteotti- Via Lusi - Via Tigli, con ritorno su Via Fontananuova in direzione SS90, con possibilità di effettuare manovra nell’incrocio di Via Matteotti.

Ubicazione degli operatori commerciali del mercato settimanale del mercoledì da Via Nazionale-Via Sant'Antonio a Piazza Mazzini, con obbligo di liberare la Piazza entro le ore 12,30 per consentire nuovamente la sosta degli autobus.

Dal Comune: "Ci scusiamo con i cittadini per gli inevitabili disagi derivanti dallo svolgimento dei lavori previsti." Nella foto, in Piazza Plebiscito, il sindaco Enrico Franza accanto alla nuova auto in dotazione alla Polizia Municipale.