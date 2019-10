"Aiutatemi a ritrovare Enea, vi prego" L'appello disperato di Marta

Scomparso o rubato. Enea è sparito nel nulla a Bisaccia, in provincia di Avellino, dalla contrada Truni. Di lui non si hanno più notizie dal 30 agosto scorso. La strada in questione è quella che porta a Bisaccia-Calitri Aquilonia e Lacedonia.

L'appello di Marta: "Chiunque lo trovi mi faccia sapere per favore. E' prevista una ricompensa di €1000,00. Enea ,maltese maschio, di tre anni, microchippato, non è sterilizzato, 4/5kg max. Sulla sua scomparsa è stata effettuata regolare denuncia alla locale stazione dei carabinieri. Indagini sono in corso attraverso la videosorveglianza. Recapito per chi avesse notizie in merito: 348.7159839. Grazie a quanti ci daranno una mano."