Al via messa in sicurezza Sp 58 Greci-Savignano Il presidente Biancardi approva il progetto esecutivo

Il presidente della Provincia, Domenico Biancardi, ha approvato con proprio provvedimento il

progetto definitivo/esecutivo dell’intervento relativo ai lavori di miglioramento delle condizioni di

sicurezza della Sp 58. L’arteria attraversa i territori dei comuni di Greci e di Savignano Irpino.

Previsto un investimento complessivo pari a trecentomila euro.

Il progetto, redatto dal Servizio Viabilità e Infrastrutture Stradali dell’Ente, rientra nell’ambito del piano annuale delle opere pubbliche approvato in Consiglio provinciale lo scorso 23 maggio. Nello specifico, sono programmate opere di messa in sicurezza e di rifacimento dell’asfalto, del sottopiano viabile, della segnaletica verticale e orizzontale, oltre ai lavori di ripristino in più punti delle cunette e delle zanelle per favorire il deflusso delle acque piovane.

Questo intervento si aggiunge ad altri che sono in corso sulla rete stradale di competenza della

Provincia. Lavori relativi sia alla programmazione 2018, sia a quella dell’anno in corso, che stanno

interessando più aree del territorio, con maggiore attenzione alle zone dove si registrano le maggiori

criticità.