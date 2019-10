Giorgione a Franza: "Subito un rimpasto nell'Amu" Riceviamo e pubblichiamo

"Dopo il rimpasto di Giunta chiesto a gran voce dagli esponenti appartenenti al nuovo esecutivo del comune di Ariano, che ha visto compagini oltrepassare oltre i 2100 consensi, cioè il 15% dei voti, occorre sostituire anche le figure nell’Amu messe dalla precedente amministrazione ai vertici dell’azienda." E' quanto sollecita in una nota Luciano Giorgione.

"Con un piano industriale efficace bisogna rafforzare i servizi dell’azienda, perché oggi vive una condizione di evidente sofferenza strutturale ed economica. Un servizio magro a danno dei cittadini e delle periferie di Ariano, che con immense difficoltà hanno chiesto più volte di intervenire sulla questione, dal rinnovo del parco macchine obsoleto alla questione sicurezza.

Va evidenziato che per il rispetto dell’ambiente e della sicurezza stradale, metà dei mezzi a disposizione, non può più circolare. A questo punto non resta altro che invitare il sindaco e la giunta in accordo con l’azienda, di provvedere subito al rinnovo dell’organigramma aziendale."