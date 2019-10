Salta la conferenza dei Capigruppo, insorge la Minoranza Ennesimo rinvio ad Ariano Irpino. L'opposizione raccoglie le firme per la convocazione

Saltata la conferenza dei Capigruppo convocata per oggi pomeriggio dal vice presidente del Consiglio Mario Iuorio. Dopo mezz’ora di attesa il presidente del Consiglio Giovanni Puopolo ha preso atto della mancanza del numero legale a causa dell’assenza dei capigruppo di maggioranza La Vita, Grasso, Orsogna, Ruggiero, Federico Puorro. Presente in extremis solo Cusano. I capigruppo di minoranza Gambacorta di Forza Italia, Manduzio di Ariano di Tutti e Zecchino del gruppo Misto, stigmatizzano il comportamento della maggioranza che era conoscenza di quanto stabilito nella precedente conferenza del 30 settembre. Si sarebbe dovuto tenere entro fine mese una nuova seduta di Consiglio Comunale per l’approvazione del Bilancio Consolidato che soltanto ieri è stato adottato dalla Giunta Franza. Questo significa che non prima di venti giorni sarà sottoposto all’attenzione del Consiglio Comunale. Entro domani gli otto consiglieri di minoranza raccoglieranno le firme per chiedere la convocazione del Consiglio e riprendere la discussione sulle linee programmatiche di mandato bocciate nella seduta del 31 agosto.