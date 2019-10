Parcheggi stravaganti e marciapiedi negati Accade ad Ariano Irpino, dal centro alle periferie

Questo di via San Domenico, di fronte al locale commissariato di Polizia ad Ariano Irpino, accanto ad un semaforo, come si può vedere dalla foto pubblicata su Ariano in cartolina, è solo uno dei tanti esempi di parcheggi stravaganti e incivili che purtroppo si è costretti ad assistere impotenti.

Accade qui, come in via Nazionale davanti ad una farmacia, nei pressi della chiesa di San Giovanni, in via Vitale alle spalle della casa dell'acqua, in via tribunali accanto alla chiesa di Sant'Agostino, in via Marconi zona palazzo Mazza e Anagrafe e potremo continuale ancora.

Per non parlare delle due periferie Martiri e Cardito, dove si sosta perennemente davanti ad alcune attività commerciali. I marciapiedi? E' un calvario ogni giorno, soprattutto per i disabili e mamme con carrozzine. A Cardito, lungo la statale 90 delle Puglie ciò che accade quotidianamente è davvero vergognoso, automobilisti che non si fermano neppure dinanzi ad una attraversamento pedonale. E possono testimoniarlo in tanti.

Siamo partiti da quell'auto in via San Domenico, che davvero è poca cosa rispetto a ciò che accade in ogni angolo della città. E nonostante le multe da parte della Polizia Municipale, che fa sicuramente il proprio dovere, fioccano a volontà.