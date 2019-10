Ariano, scempio rifiuti in centro: pugno duro del Comune Lo prevede l'ordinanza per il daspo urbano firmata dal sindaco. In azione la Polizia Municipale

Lo prevede l'ordinanza per il daspo urbano firmata solo poche settimane fa dal sindaco Enrico Franza e il Comune non concede sconti.

E' scattata puntuale, come è giusto che sia, stamane dopo un primo controllo effettuato nella serata di ieri, la sanzione amministrativa, pari a 600 euro, verso chi in maniera selvaggia, incivile e in barba ad ogn i regola, dalla propria attività commerciale ha depositato una catasta di cartoni, accanto ad alcune panchine lungo via D'Afflitto a pochi passi dell'ex Giorgione. Sarebbe bastato attendere l'orario e il passaggio degli addetto alla raccolta e non liberarsene da pomeriggio della domenica, senza alcun rispetto per la propria città.

Una scena che ha scatenato subito la furia dei social da parte di chi non perde occasione per trasformare simili episodi in stupide guerre politiche. Ma la Polizia Municipale attraverso il sovrintendente Luigi Pietrolà come sempre attento e inflessibile, a lavoro costantemente da un capo all'altro della città, ha adottato la linea dura. Un'attività che proseguirà in tutta la città, anche e soprattutto in vista delle imminenti festività.

Una misura preventiva quella del daspo, che ha una valenza di sensibilizzazione al rispetto della propria città, prevede il ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese e soprattutto che i proventi di tali multe siano reinvestite per iniziative di miglioramento del decoro urbano.