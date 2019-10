Ariano, via Barberio: fine del degrado Operazione decoro urbano, in campo comunità montana e amministrazione comunale

Non si contano negli anni, le segnalazioni e gli appelli da parte dei residenti e di chi quotidianamente attraversa via Barberio, un tratto di strada che da via XXV Aprile porta al Corso Vittorio Emanuele. C'è aveva scambiato addirittura quella zona un deposito di rifiuti, di ogni genere. Da qui l'azione decisa e determinata dell'assessore al decoro urbano Massimiliano Grasso. D'intesa con la Comunità Montana Ufita, grazie alla disponibilità del neo presidente Giuseppe Leone, la zona ha cambiato volto. Ora toccherà anche a qualche privato fare la sua parte. Non è detto che le istituzioni debbano fare sempre tutto. Gli operai idraulico forestali, dopo aver bonificato l'area, hanno realizzato una bellissima staccionata, in modo da rendere anche più sicuro il passaggio di chiunque vorrà percorrere questa stradina. Grasso che stamane ha comunicato al sindaco Enrico Franza, la conclusione dell'intervento, si è congratulato con gli operai per l'ottimo lavoro svolto.