Doppio riconoscimento per la volontaria Maria Spina Pratola Croce di anzianità e dono day 2019

Volontariato nel sangue, 56 anni, conosciuta e ben voluta in tutta Italia per le sue straordinarie doti umane e simpatia, dinamica e instancabile. Maria Spina Pratola riceve due encomi nel giro di pochi giorni. Il primo a Marina di Pisa con il prestigioso conferimento della croce di anzianità direttamente dalla presidenza nazionale della Croce Rossa Italiana, firmato da Francesco Rocca e il secondo in occasione del Dono Day 2019. Cerimonia svoltasi nel museo della ceramica di Ariano Irpino, la sua città. Si tratta del primo appuntamento promosso dal Csv Irpinia solidale nel quale sono stati premiati i volontari che si sono distinti nel portare avanti i valori della solidarietà, segnalati dalle varie associazioni che operano sul territorio.

Missioni in Italia e all'estero per Maria Spina, dal 1986 al 1988 a Bologna in Emilia Romagna, successivamente ad Ariano Irpino e attualmente a Marina di Pisa e in forza all'associazione Panacea.

Il volontariato inteso come indicatore di benessere e felicità. Al primo posto la cultura del dono. Dal sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza, la proposta di una forma di cooperazione, per dar vita ad una cooperativa di comunità.