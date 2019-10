Campagna di prevenzione del tumore al seno Pro loco, Amds e Asl in campo ad Atripada

L’associazione pro loco Atripaldese, in collaborazione con l’Amdos associazione meridionale donne operate al seno e l’Asl di Avellino, informa tutta la cittadinanza che domenica 3 Novembre 2019 dalle ore 15:00, si terrà la VIII° campagna di prevenzione del tumore al seno, e si effettueranno visite gratuite presso il distretto sanitario di Atripalda situato in via Manfredi.

I controlli saranno effettuati da Carlo Iannace, chirurgo coordinatore del centro multidisciplinare di senologia dell’azienda ospedaliera Moscati di Avellino, Giulio Ruggiero (specialista in radiodiagnostica) che effettuerà mammografie ed ecografie), Maria Assunta Baldassarre (dermatologa), Pasquale Capriglione (otorinolaringoiatra), Ugo Maria Bruschi( nutrizionista), Antonio Conte (ginecologo) e Maddalena D’Avanzo (oculista).

Le visite da parte di annace saranno effettuate in base all’ordine di arrivo, per tutti gli altri medici bisogna effettuare la prenotazione chiamando al numero 347. 6648577 (Cinzia Gambale), per D’Avanzo 0825.782178.

Un ringraziamento speciale viene rivolto al direttore generale dell'Asl di Avellino Maria Morgante per aver autorizzato e messo a disposizione la struttura di Atripalda, grazie anche alla disponibilità di Emilia Anna Vozzella e il direttore del distretto sanitario di Atripalda Piero De Masi .

Le visite seguiranno un ordine di arrivo che inizierà a partire dalle ore 15:00, pertanto sarà necessario munirsi di carta d’identità e del codice fiscale. Inoltre, si consiglia di presentare eventuali accertamenti (mammografia, ecografia mammaria, analisi del sangue, ecc.) qualora se ne sia in possesso.

L’associazione Pro Loco Atripaldese invita tutta la popolazione e in particolar modo le donne a controllare la propria salute.