Ognissanti e defunti, navette verso il cimitero ad Ariano Sinergia tra Comune e Amu, attivato il servizio per raggiungere agevolmente il luogo sacro

L’amministrazione comunale di Ariano Irpino guidata dal sindaco Enrico Franza, in occasione della ricorrenza di Ognissanti e la commemorazione dei defunti, ha predisposto un apposito piano di trasporto pubblico per raggiungere il cimitero ed invogliare i cittadini ad utilizzare i mezzi pubblici, affinchè il traffico resti scorrevole e non si creino inutili ingorghi per le strade ed in prossimità del camposanto.

Oggi e domani, sabato 2 novembre 2019, durante l’apertura del luogo sacro che funzionerà in orario continuato dalle ore 8,00 alle ore 20,00, è stato predisposto un apposito servizio di navette gratuito, attivo dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 con frequenza andata e ritorno ogni 30 minuti e partenza in contemporanea dai rispettivi capolinea di Piazza Plebiscito e del piazzale antistante il cimitero antistante, oltre al normale collegamento quotidiano.