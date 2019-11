Afflusso ordinato al cimitero e prevenzione contro i furti Ariano, il sindaco Enrico Franza si congratula con il corpo di Polizia Municipale e i volontari

Afflusso di visitatori ordinato e senza grossi intoppi verso il cimitero, ben controllato da volontari e forze dell'ordine. Polizia Municipale e Gruppo Comunale di Protezione Civile in campo con tutti gli uomini e mezzi a disposizione in concomitanza anche con la tradizionale fiera di ognissanti in corso di svolgimento nel centro della città. Navette regolari e ricambio di auto continuo nel parcheggio.

Risultata più che positiva la scelta di riaprire al traffico per tre giorni via Giacomo Matteotti, interessata da lavori di scavo ma resa transitabile lungo tutto il tratto.

Il sindaco Enrico Franza si congratula con il corpo di Polizia Municipale e i volontari per la preziosa sinergia e collaborazione e augura una buona permanenza in città ai tanti emigranti ritornati nella propria terra in questi giorni per far visita ai loro cari.

Controlli anche sotto il profilo della prevenzione. Una pattuglia con i due sovrintendenti Luigi Pietrolà e Anna Villani ha eseguito una serie di controlli mirati nei pressi di attività commerciali e abitazioni incustodite e spesso proprio in queste occasioni, prese di mira da malintenzionati.