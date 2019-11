Ricorrenza ognissanti e defunti. Ecco Grottaminarda L'amministrazione da il benvenuto agli emigranti

In occasione della ricorrenza di ognissanti e della commemorazione dei defunti, il comune di Grottaminarda, nel dare il benvenuto a quanti rientrano in paese per portare omaggio ai propri cari che non ci sono più, ricorda che in queste giornate il Cimitero comunale resterà aperto un pò in più rispetto al consueto e quindi dalle 7,30 alle 19,30 con orario continuato, in modo tale da dare a tutti la possibilità di effettuare la propria visita con la dovuta calma.

Nelle due giornate all'interno del Cimitero vi saranno numerose celebrazioni eucaristiche a cura della Parrocchia di Santa Maria Maggiore, quella delle 16,30 di sabato 2 novembre sarà presieduta dal Vescovo, Sergio Melillo.