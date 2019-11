Vento forte, pali inclinati e alberi caduti Maltempo, disagi e danni in Irpinia

Il palo che vedete nella foto è a rischio caduta da un momento all'altro. Una situazione di pericolo per la verità già segnalata nei giorni scorsi e che ora si è accentuata a causa delle avverse condizioni meteo. Siamo ad Ariano Irpino, lungo la strada che porta a Cerreto. A notarlo in queste ore, oscillare sono stati gli automobilisti in transito. Viene rivolto un appello a chi di competenza ad intervenire al più più presto prima che possano accadere conseguenze gravi. Alberi caduti invece nel boschetto Pasteni e staccionate conseguentemente devastate dal peso dei tronchi. In fumo il preziosissimo lavoro da parte degli operai forestali della Comunità Montana Ufita.