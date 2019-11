"Ottenuti due corsi serali per l'istituto De Gruttola" Carmine Ruggiero: "Vinta un'altra battaglia nell'interesse degli arianesi"

"Da tempo avevamo chiesto l'attivazione di corsi serali per studenti lavoratori da tenersi ad Ariano. Ieri il Presidente della Provincia, Domenico Biancardi, ha firmato il provvedimento con il quale vengono autorizzati presso l'Istituto "De Gruttola" due corsi serali professionali, uno ad indirizzo "Manutenzione ed assistenza tecnica" e uno a indirizzo "Enogastronomico". Un altro risultato ottenuto da Fratelli d'Italia nell'interesse di Ariano e degli arianesi, finalizzato a potenziare i servizi che vengono resi alla Comunità." Lo afferma Carmine Ruggiero, capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio comunale di Ariano Irpino.



"L'attivazione di questi due corsi - aggiunge Ruggiero - è stato uno degli obiettivi che ci siamo posti ad inizio consiliatura per consentire a tanti lavoratori del posto di conseguire la maturità, frequentando la scuola negli orari serali. Non a caso - osserva l'esponente di Fdi - la questione era stata posta su nostra sollecitazione all'ordine del giorno della prossima seduta di Consiglio comunale.

Un grazie sentito per la risposta dell'Amministrazione provinciale, pronta, attenta e sensibile alle esigenze della comunità arianese. In particolare il nostro apprezzamento va non solo al Presidente Biancardi, ma anche ai consiglieri Giaquinto e Di Cecilia, al Provveditore Grano e al Preside Petrosino."



"Fratelli d'Italia continuerà il suo impegno per Ariano sforzandosi di conoscere, affrontare e risolvere i problemi dei cittadini, cogliendo sempre le esigenze e le aspirazioni di tutti. La nostra presenza in Consiglio comunale e nelle istituzioni - chiude Ruggiero - sarà improntata unicamente all'interesse della comunità".