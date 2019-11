Le idee dei giovani per migliorare le sorti di Ariano Forum x Future Wake Up Uagliu: buona la prima

Wake Up “Uagliu, buona a prima del Forum dei Giovani. Un'assemblea partecipata, tesa a migliorare attraverso il contributo di idee da parte di tutti, le sorti di Ariano. Una sorta di laboratorio nel quale analizzare e sviluppare le migliori idee da presentare all'amministrazione comunale e alla cittadinanza. Idee che arrivano dai giovani, stanchi di assistere a continue lamentele ma vogliosi di fare.

"Ringraziamo i relatori Enrico Elefante, Valentina Pietrolà, Generoso Maraia, Mariapia Oliviero e Antonio Giannattasio per aver partecipato alla prima assemblea pubblica, Leonardo Festa per aver coordinato i lavori della giornata.

Attraverso il loro contributo sono state trattate alcune problematiche ambientali di carattere globale e locale e si è discusso delle sfide ambientali che ci attendono nell’immediato e nel futuro. Per quest’iniziativa abbiamo deciso di creare un laboratorio di cittadinanza attiva confrontandoci sulle proposte concrete che dovranno guidare, per il prossimo triennio, l’azione amministrativa sulle tematiche legate all’ambiente. Per primi ci siamo messi in discussione presentando il nostro contributo in termini di proposte nell’ambito della gestione del territorio, dell’impronta ecologica, della riduzione dei rifiuti, della mobilità sostenibile e dei nuovi stili di vita da promuovere."

Così il deputato arianese Generoso Maraia: "Finalmente proposte concrete a confronto per l’economia e l’ambiente ad Ariano Irpino. Ringrazio Giuseppe Perrina e il Forum dei giovani per aver dato vita ad un laboratorio di idee concrete da sottoporre alle istituzioni per realizzarle e far rivivere la nostra città. Ringrazio tutti gli intervenuti, dai giovani assessori arianesi agli altri rappresentanti di associazioni provinciali e regionali. Preziosa l’opera di conduzione dei lavori del giovane professore di Storia e Filosofia Leonardo Festa."

Gli assessori presenti Pietrolà e Grasso hanno accolto con favore quest’iniziativa che mira a rendere i giovani promotori del cambiamento della propria città e l’amministrazione comunale farà il possibile per realizzare le proposte che verranno presentate il 21 Novembre.

Il Circolo Legambiente "Valle Solofrana" Solofra-Montoro:

"Siamo stati ospiti del Forum dei giovani di Ariano Irpino all'assemblea cittadina #ForumxFuture". Una bellissima occasione di ascolto e confronto con i giovani e di dialogo e relazione con le istituzioni, per parlare delle sfide che ci attendono nell'immediato per poter parlare di futuro, tra emergenze e partecipazione."

Venerdì prossimo 15 novembre alle ore 18:00, presso la sala conferenze del museo civico, ci ritroveremo per ascoltare e per discutere le vostre idee volte a migliorare da un punto di vista ambientale la nostra amata città. Il giorno 21 Novembre presenteremo le nostre e le vostre proposte all’amministrazione comunale. "Vi aspettiamo! Non restate indifferenti! Wake Up “Uagliu”