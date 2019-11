Caldaia guasta, stop alle lezione fino a giovedì a Sturno Ordinanza di sospensione delle attività didattiche da parte del sindaco Vito Di Leo

Da giorni, specie col brusco calo delle temperature registrato lo scorso fine settimana, le aule dello storico edificio scolastico di piazza Aufiero a Sturno si sono rivelate inospitale per la comunità scolastica della Primaria tanto erano fredde.

Gli alunni sono stati costretti a fare lezione con giacche e giubbotti addosso per scongiurare eventuali malanni di stagione. E così i docenti. In alcuni casi poi gli alunni per riscaldarsi hanno persino prolungato le ore di attività motoria. Un freddo inatteso certo che ha colto di sorpresa la amministrazione comunale responsabile della gestione e manutenzione dello storico palazzo intitolato all' inventore del clacson, Michele Aufiery, sturnese verace.

Alla fine il buon senso ha prevalso e l'attento sindaco Vito Di Leo ha ordinato la sospensione delle attività didattiche fino a giovedì in attesa di correre ai ripari e soprattutto di riparare la caldaia dello stabile.

In fondo studiare in un ambiente caldo agevola anche la concentrazione e l'apprendimento. Così gli studenti non dovranno battere i denti per il grande freddo non certo per il terrore di essere interrogati.