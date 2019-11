Pblsd pediatrico, prevenzione a Villanova del Battista "Impara a salvare una vita con noi"

Pblsd pediatrico "Impara a salvare una vita con noi". Iscrizioni aperte. Domenica 24 novembre l'appuntamento a Villanova del Battista in Irpinia alle ore 9.00 nella sala consiliare. Iniziativa di prevenzione che vede in prima linea la Pubblica Assistenza di Scampitella e l'Irc Italian Resuscitation Council. A seguire con attenzione e professionalità questo interessante progetto, Gianfranca Intenso recentemente premiata insieme ad altri volontari di diverse associazioni, nell'ambito del Dono Day, l'iniziativa promossa da Irpinia Solidale, per il suo attivismo e la sua pratica quotidiana al servizio degli ultimi.

Tornando alla giornata di domenica 24 a Villanova del Battisto, gli attestati conseguiti sono validi per concorsi nazionali e neicorpi dello Stato (Viglil del Fuoco, Marina Militare, concorso interni) ed inoltre per l'adeguamento al decreto Balduzzi, formazione del personale. Per gli operatori sanitari, possibilità di acquisire 33 crediti Ecm associando corso Fad.

Uno strumento di prevenzione sempre di grandissima attualità. Il progetto Pblsd (pediatric basic life support and defibrillation) e manovre disostruzione in età pediatrica, come evidenziato dalla Croce Rossa Italiana, ha avuto negli ultimi anni un grande impulso a livello nazionale non solo per aver pubblicato le linee guida, ma anche e soprattutto per aver dedicato molta attenzione alla qualità ed alla diffusione della formazione in tutta la penisola.

L'augurio è che sempre più persone che vivono e che lavorano accanto ai bambini (baby sitter, allenatori sportivi, assistenti sociali di bambini disabili, nonni, genitori, assistenti all’infanzia, bagnini etc.) possano entrare in contatto con questo tipo di formazione perché rappresenta uno strumento indispensabile per essere parte attiva nel primo soccorso pediatrico per la popolazione.