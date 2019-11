Cedimenti sulla 90 bis: torna il senso unico alternato Nuovi disagi in vista nel territorio di Casalbore

Nuovi cedimenti lungo la strada statale 90 bis. L'Anas si è vista costretta ad istituire un senso unico alternato nel territorio di Casalbore, dove sono state ravvisate una serie di criticità in direzione Foggia. A causare il pericolo cedimento le ultime abbondanti precipitazioni.

Una situazione di dissesto in questa zona trafficata della Valle del Miscano, già nota e da tempo monitorata. Un tratto di strada attraversato per lo più da mezzi pesanti. Nelle prossime ore è previsto un sopralluogo tecnico, al fine di valutare i provvedimenti da adottare. Lievi smottamenti a causa delle ultime piogge si registrano anche in altri tratti.

Appare sotto controllo invece la situazione a Montaguto e sul resto della statale 90 delle Puglie, in direzione Foggia fatta eccezione dello scalo di Savignano dove a causa delle continue infiltrazioni la terra continua a franare, rischiando di creare problemi seri ai residenti, da anni alle prese con questa situazione di emergenza. Probemi in alcune contrade di Ariano, in modo particolare a Cesine, dove a peggiorare la situazione in queste ore è anche un guasto alla rete idrica nella zona di Brecceto.