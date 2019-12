S. Martino,oggi si lavora in montagna. E arriva il commissario Vertice al Comune con Prefetto, la dirigente protezione civile Campobasso e Italo Giulivo

A San Martino continuano i lavori di rimozione dei detriti e dei maxi tronchi che hanno ostruito il fiume provocando “l’esplosione” della piazza e l’alluvione.

Questa mattina, così come da cronoprogramma, inizieranno gli interventi di pulizia e rimozione di tronchi e massi di pietra nel tratto a monte in località Monache. Qui, dove c’è anche un piccolo ponte, per fortuna non si è creato “il tappo” come invece è avvenuto nel tratto tombato del torrente.

Ruspe al lavoro anche nella zona pedemontana per liberare il corso dagli enormi massi e dai fusti d’albero trascinati a valle dalla frana di località “Vallicella”.

Intanto, potrebbero arrivare in queste ore buone notizie per le utenze domestiche del gas metano in diverse aree del centro: a Via Mulino Vecchio, Via Lisotti, Corso Vittorio Emanuele e Via Garibaldi ben presto – almeno da questo punto di vista – si potrà tornare alla normalità.

Sono confermati il divieto di transito e la sosta dei veicoli per gli abitanti degli edifici ed abitazioni sui tratti di strada: Piazza XX Settembre e vicoli adiacenti; Piazza G. Del Balzo; Via Monache; Via Morillo; Via San Vito; Via Ciardelli; Via Vallicella; Traversa Ciardelli; Via Rommola; Via Borgo San Pietro; Via Borgo Annunziata; Via Coletta; Via Salita Castello; Via Cerro; Vicolo Morcone; Via Pignatelli della Leonessa; Via Carrella; Via Cavour; Vicolo Palombara; Via Innocenzo XII; Via Strettola San Pietro; Via San Sommano; Via Roma e vicoli adiacenti.

E’ consentito alle persone interessate dallo sgombero di recuperare dalle proprie abitazioni entro le ore 19 beni di prima necessità, sotto la vigilanza delle forze di polizia.

Il sindaco Pasquale Pisano ha fatto sapere che “stiamo provvedendo, con tutti i nostri sforzi, a riportare la situazione, il più velocemente possibile, alla normalità. La principale tra le nostre priorità riguarda la messa in sicurezza del Torrente Caudino, il quale presenta ancora importanti criticità, che saranno affrontate nei prossimi giorni. Chiediamo alla cittadinanza, direttamente coinvolta dal disagio, la massima collaborazione – ribadisce il primo cittadino sammartinese –. La delicatezza della situazione richiede molta pazienza e attenzione”.

Questa mattina - presso gli uffici del comune dislocati presso il villino Del Balzo, sede anche del centro operativo - è in programma un vertice al quale parteciperanno il prefetto di Avellino, la dirigente della protezione civile regionale Claudia Campobasso e il commissario con delega alla ricostruzione Italo Giulivo.