Covid-19: Grande prova di efficienza nel Comune di Savignano Comune, volontariato e forze dell'ordine insieme a combattere il nemico

L'emergenza Covid-19 e la gestione oculare, meticolosa e attenta nel Comune di Savignano Irpino grazie ad una grande sinergia tra istituzioni e volontariato.

Qui l'ente comunale guidato dal sindaco Fabio Della Marra ha attivato il Coc a seguito del primo tampone positivo registratosi sul territorio, da quel pomeriggio gli operatori sono fattivamente attivi in numerose attività di Protezione Civile sul territorio comunale. Numerose le attività svolte dai ragazzi, dall’assistenza domiciliare ai cittadini in quarantena alla consegna di viveri e veni ai concittadini ricoverati, dalla consegna di un vademecum alla consegna porta a porta delle mascherine a tutte le famiglie, dal trasporto di cittadini per visite mediche non rimandabili all’assistenza agli anziani, dalla consegna dei viveri alla consegna dei medicinali in collaborazione con la locale farmacia, hanno inoltre consegnato i buoni alimentari previsti dal Governo oltre che aver donato alcune mascherine ai Vigili Del Fuoco Volontari di Ariano Irpino.

Grazie alla donazione da parte di Ferrero, gli operatori hanno nei giorni scorsi consegnato dei prodotti all’ospedale di Ariano Irpino, al Vescovo di Ariano ed al Centro Don Orione. Nella giornata di ieri invece i volontari hanno consegnato a tutti i bambini in età scolastica di Savignano un uovo di Pasqua, in collaborazione con il Comune e il Centro polivalente San Nicola Vescovo. Nei prossimi giorni, grazie alla donazione del Pastificio Tamma di Foggia verrà consegnata della pasta alle famiglie.

Da sottolineare il grande impegno di Pierluigi La Manna responsabile del gruppo comunale di Protezione Civile insieme a tutta la sua validissima squadra.

"Noi Volontari siamo tutti operatori silenziosi in questa grande guerra, il nostro compito è essere un supporto a tutti i cittadini. Con la nostra presenza quotidiana dobbiamo essere portatori di speranza e sorrisi, se riusciamo in questo intento abbiamo svolto già 2/3 del nostro compito. In questa particolare guerra tutti abbiamo un ruolo, ognuno deve fare la propria parte. Un mio particolare grazie va a tutti i volontari del nostro gruppo che giornalmente si mettono in gioco non dicendo mai no, grazie al sindaco di Savignano ed al Comandante della Polizia Municipale per il loro costante e continuo impegno."