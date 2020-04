Covid. "La nostra Grazia è guarita. E' una bellissima notizia" L'annuncio del sindaco di Chiusano San Domenico

La curva dei contagi in Campania da Coronavirus è in discesa e non si tratta dell'unica buona notizia. Dopo settimane dure di cura e assistenza per molti malati la buona notizia del giorno arriva da Chiusano San Domenico.

È guarita la prima paziente positiva al Coronavirus residente nel comune gestito dal Sindaco Carmine De Angelis.

È stato il primo cittadino a comunicarlo alla cittadinanza attraverso la sua pagina Facebook.

“Comunicazione importante: una bellissima notizia! È’ guarita la nostra prima paziente, Grazia! A nome mio e di tutta l’Amministrazione un caloroso abbraccio a Lei e ai suoi familiari! Vi voglio bene!”.