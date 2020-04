Martusciello: "Sosterrò il progetto Smart Rural 21" L'eurodeputato plaude all’iniziativa progettuale.

Sosterrò con convinzione, in sede Europea, il progetto Smart Rural 21. Queste le parole di Fulvio

Martusciello, eurodeputato, che plaude all’iniziativa progettuale.

Il Comune di Chiusano San Domenico, con il Sindaco Carmine de Angelis, partecipa, in qualità di capofila, per l'Area Vasta di Avellino, al bando europeo.

Il recupero delle aree interne è assolutamente indispensabile, oltre che necessario, così come ridare nuova linfa a questi territori, molto spesso troppo isolati.

“L’idea, di provare a creare una connessione tra loro, per poi presentarsi al mondo più forti, ed inserirsi

così in circuiti relazionali economici, commerciali, turistici, e confrontarsi con le grandi metropoli europee,

è strategica, quindi va supportata. La costruzione di “Villaggi Intelligenti”, potrebbe costituire una svolta importante per i territori dell’area vasta di Avellino.