Calitri, Primavera Irpinia apre un nuovo circolo L'associazione politico culturale fondata da Sabino Morano torna sui territori

L'associazione politico culturale Primavera Irpinia, fondata da Sabino Morano e coordinata da Massimo Bimonte, apre un nuovo circolo a Calitri, grazie all'impegno ed alla disponibilità di Pietro Russo, già portavoce cittadino della Lega. In un momento di stasi politica, dove tutti sono in attesa della fine dell'emergenza sanitaria e s'interrogano sul futuro, Primavera Irpinia ha le idee molto chiare e riprende il lavoro di ascolto e di aiuto ai territori.

"Con grande piacere intraprendo questo percorso al fianco di Massimo Bimonte, con cui ho già lavorato ai tempi del precedente coordinamento della Lega. L'intento è quello di mettermi al servizio della comunità di Calitri per dare voce alle esigenze dei cittadini, ma anche per dare loro tutta una serie di servizi di interesse sociale. Proprio quello che purtroppo non è stato possibile più fare nella Lega con l'arrivo del commissario il senatore Pepe motivo per il quale ho inteso rassegnare le mie dimissioni dalla carica di coordinatore di Calitri. Ricordo con l’occasione, la battaglia portata avanti dal nostro coordinamento per far riconoscere anche ai calitrani il bonus sociale sull'acqua" ha dichiarato Pietro Russo.