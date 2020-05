Giaquinto: "Siamo scossi. Paura per il nostro concittadino" Vigilantes ferito nella rapina di Acerra. Il sindaco di Montoro: sono in contatto con i familiari

Assalto in Banca ad Aversa, ferito vigilantes di Montoro. Ieri il colpo nella filiale della Bnl del comune del Casertano. Fortunatamente non sarebbero gravi le condizioni di salute dell'operatore della Cosmopol di Montoro rimasto ferito nell’assalto dei banditi di ieri mattina alla Bnl di Acerra ( clicca per leggere l'articolo che ricostruisce la rapina ad Acerra: https://www.ottopagine.it/ce/cronaca/218089/rapina-in-banca-con-sparatoria-ferito-gravemente-poliziotto.shtml).

Il sindaco di Montoro Girolamo Giaquinto si è subito messo in contatto con alcuni familiari, per accertarsi delle condizioni di salute del suo concittadino. Da un primissimo bollettino medico pare che la guardia giurata montorese, rimasta ferita ieri mattina insieme ad un sovrintendente capo della polizia ferroviaria intervenuto per mettere in fuga i banditi, non corra pericolo di vita. L'uomo sarebbe stato attinto solo di striscio dai colpi di arma da fuoco esplosi dai banditi.

Il vigilantes, P. L. le sue iniziali, è stato subito soccorso, insieme all’agente, è stato trasportato presso l’ospedale “Moscati” di Aversa. Qui è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, per estrarre i proiettili che lo avrebbero attinto di striscio, agli arti inferiori.

“Siamo particolarmente scossi per quanto accaduto - commenta il sindaco di Montoro Girolamo Giaquinto -. Sappiamo che lavora da anni alla Cosmopol, una persona nota in paese. E’ padre di due bimbi, conosco personalmente la moglie e ho voluto subito far sentire la vicinanza dell’intera comunità ai familiari colpiti da un così grave episodio. Dalle pochissime notizie ottenute, ho saputo che non corre pericolo di vita e questa notizia ci rasserena".

Intanto è caccia all’uomo per rintracciare i banditi che hanno messo a segno il colpo con viso e corpo coperti.