Rapina in banca con sparatoria: ferito gravemente poliziotto Banditi armati fanno irruzione in una filiale della Bnl

Rapina da film questa mattina alla Bnl di Aversa: tre o quattro banditi hanno atteso l'arrivo del furgone portavalori mentre erano appostati fuori dalla banca. Quando la guardia giurata è scesa dal mezzo per consegnare contati alla filiale, hanno fatto irruzione armi in pugno.Il vigilante e un poliziotto libero dal servizio hanno reagito e ne è nata una sparatoria coi banditi armati di kalashnikov. Ferita la guardia giurata a cui hanno sottratto il plico con i soldi, ferito gravemente anche il poliziotto, colpito alle gambe e all'addome. I due sono stati portati in ospedale, il poliziotto è stato sottoposto a un'operazione per l'estrazione dei proiettili: sarebbe grave ma non in pericolo di vita.

Sul posto la polizia di Aversa, con carabinieri e scientifica. Si studiano i nastri delle videocamere di sorveglianza per definire il percorso dei criminali che si sono dati alla fuga. Posti di blocco su tutte le strade della zona per intercettare l'automobile dei rapinatori.