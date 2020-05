Cuffie personalizzate per i 7 angeli della rianimazione Covid I nomi dei sette infermieri cuciti sulle cuffie personalizzate da un sarto montorese

Luisa, Nicola, Anna, Donato, Francesco, Pietro e Alfonso. Sono i nomi degli angeli della rianimazione del reparto Covid-19 del Moscati di Avellino. Mario Tafuri, sarto montorese, ha voluto cucire i nomi dei sette sanitari su altrettante cuffie personalizzate che ha donato al reparto. Un gesto di vicinanza per chi in questi ormai quasi tre mesi di emergenza ha lottato in prima linea contro il coronavirus, accudendo i malati più gravi. Loro gli angeli del Moscati che hanno prestato assistenza ai tanti contagiati finiti nel reparto salvavita- Storie di lotte e vittorie, battaglie e sconfitte che hanno scandito il racconto dell'emergenza coronavirus in Irpinia. I sette nomi cuciti sulle cuffie restituiscono identità a volti e persone che bardate da tute, guanti, mascherine e visiere ogni giorno lavorano per sconfiggere il Covid-19.